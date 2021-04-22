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    17:39, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Облицовка стен отваливается у девятиэтажки в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске отваливается облицовка стен многоэтажного дома по улице Бауыржана Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жильцы дома обратились в уполномоченные органы. По данным городского акимата, этот дом не был построен за счет средств государственного бюджета.

    21 апреля в социальных сетях появилась видеозапись, вызвавшая оживленное обсуждение, на которой было видно, что со стен 9-этажного дома по улице Бауыржана Момышулы облицовочный материал разрушается и отваливается. Корреспондент Казинформа побывал в этом доме и беседовал с жильцами.

    «Мы радовались тому, что обрели жилье, но наша радость долго не продлилась. Качество строительства не выдерживает критики. Облицовочный материал разрушился вчера после полудня. Это же позор! Дом, сданный в эксплуатацию в 2019 году, не прошло и два года, начал осыпаться, а чего ждать в будущем? Поэтому, нужно привлечь к ответственности компанию, построившую дом!» – сказал житель города Бакытбек Амренов.

    Большинство жильцов приобрели квартиры по ипотечной программе. Выражая свое недовольство, они обращаются в уполномоченные органы.

    «Многоэтажный жилой дом был построен не на средства государственного бюджета. К строительным работам местные исполнительные органы не имели отношения. Средства были выделены АО «Казахстанская жилищная компания». После завершения строительства указанная компания заключила договор с банком «Отбасы», – сообщил городской акимат. В настоящее время акимат создал специальную комиссию по данному вопросу. Будет проведено обследование дома и выявление всех недостатков.





    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС ЖКХ Происшествия
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