Облицовка стен отваливается у девятиэтажки в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске отваливается облицовка стен многоэтажного дома по улице Бауыржана Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жильцы дома обратились в уполномоченные органы. По данным городского акимата, этот дом не был построен за счет средств государственного бюджета.

21 апреля в социальных сетях появилась видеозапись, вызвавшая оживленное обсуждение, на которой было видно, что со стен 9-этажного дома по улице Бауыржана Момышулы облицовочный материал разрушается и отваливается. Корреспондент Казинформа побывал в этом доме и беседовал с жильцами.

«Мы радовались тому, что обрели жилье, но наша радость долго не продлилась. Качество строительства не выдерживает критики. Облицовочный материал разрушился вчера после полудня. Это же позор! Дом, сданный в эксплуатацию в 2019 году, не прошло и два года, начал осыпаться, а чего ждать в будущем? Поэтому, нужно привлечь к ответственности компанию, построившую дом!» – сказал житель города Бакытбек Амренов.

Большинство жильцов приобрели квартиры по ипотечной программе. Выражая свое недовольство, они обращаются в уполномоченные органы.

«Многоэтажный жилой дом был построен не на средства государственного бюджета. К строительным работам местные исполнительные органы не имели отношения. Средства были выделены АО «Казахстанская жилищная компания». После завершения строительства указанная компания заключила договор с банком «Отбасы», – сообщил городской акимат. В настоящее время акимат создал специальную комиссию по данному вопросу. Будет проведено обследование дома и выявление всех недостатков.







