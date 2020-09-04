+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Облицовка слетела с пятиэтажного дома в одном из микрорайонов Алматы

4 Сентября 2020 16:55
Поделиться:
Облицовка слетела с пятиэтажного дома в одном из микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В одном из микрорайонов Алматы с пятиэтажного дома слетела облицовка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два автомобиля сгорели за двое суток в Карагандинской области
Патрульная машина загорелась в Семее Пожар бушует на нефтяном супертанкере у берегов Шри-Ланки Более 100 тонн сена сгорело в Акмолинской области

Обрушение кровли произошло в микрорайоне Зердели (бывший Алгабас – прим.ред.) Алатауского района. Облицовку сдуло ветром с пятиэтажного дома № 36 .

«Инцидент произошел 4 сентября в 12:55 часов дня в микрорайоне Зердели, дом 1/36 Алатауского района. Сильный ветер сорвал часть облицовки пятиэтажного жилого дома с западной стороны на площади около 40 м.кв. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники акимата Алатауского района. Представителями КСК выставляется ограждение», - пояснили в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы.



Напомним, 11 декабря прошлого года в этом же микрорайоне накренился дом №179. Жителей дома за счет акимата на время проведения работ переселили в съемные квартиры. Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что еще у нескольких домов нашли крен в Алгабасе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив