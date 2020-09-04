Облицовка слетела с пятиэтажного дома в одном из микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В одном из микрорайонов Алматы с пятиэтажного дома слетела облицовка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обрушение кровли произошло в микрорайоне Зердели (бывший Алгабас – прим.ред.) Алатауского района. Облицовку сдуло ветром с пятиэтажного дома № 36 .

«Инцидент произошел 4 сентября в 12:55 часов дня в микрорайоне Зердели, дом 1/36 Алатауского района. Сильный ветер сорвал часть облицовки пятиэтажного жилого дома с западной стороны на площади около 40 м.кв. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники акимата Алатауского района. Представителями КСК выставляется ограждение», - пояснили в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы.





Напомним, 11 декабря прошлого года в этом же микрорайоне накренился дом №179. Жителей дома за счет акимата на время проведения работ переселили в съемные квартиры. Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что еще у нескольких домов нашли крен в Алгабасе.