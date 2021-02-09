Облет паводкоопасных территорий совершили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане совершен облет паводкоопасных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в целях мониторинга паводковой обстановки был произведен облёт на вертолете «Еврокоптер-145» АО «Казавиаспас» паводкоопасных участков территорий Восточно-Казахстанской области. Ситуацию оценивали специалисты ДЧС ВКО, восточноказахстанского филиала «Казселезащита» и ГП «Казгидромет». Аэровизуальное обследование проведено по маршруту «Усть-Каменогорск–район Алтай –Катон-Карагайский район - Усть-Каменогорск».

«Осмотром установлено, что административная территория областного центра, района Алтай и Катон-Карагайского района полностью покрыта снегом. Высота снежного покрова в районе Алтай и Катон -Карагайском районе достигает 60 см, что ниже нормы (для района Алтай) на 25 %, а для Катон-Карагайского района ниже нормы на 33 %», - пояснили в ДЧС ВКО.

Кроме того, в ходе облета осмотрено русло реки Бухтарма, которая закрыта льдом. Толщина льда на гидропосту «Лесная Пристань» составляет 78 см, на гидропосте «Печи» - 86 см. От села Сенное и выше поселка Барлык Катон-Карагайского района отмечается торосный лед, выхода воды и подтоплений территорий и населенных пунктов не наблюдается. Отметим, что находящиеся на борту специалисты внимательно изучали обстановку.

«В целом, мы провели рабочий облёт по наблюдению за ледовой ситуацией на реке Бухтарма. Ситуация стабильная, выхода воды на лед нет, угрозы подтопления населенным пунктам не наблюдается. Площадь покрытия снегом обследованных районов области составляет 100 %. Дополнительно будем наблюдать ситуацию», - проинформировал начальник управления предупреждения ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

При этом мониторинг лавиноопасных участков вдоль автомобильных дорог показало, что угрозы обрыва козырьков нет, структура снежного покрова стабильная, на гребнях и подветренных склонах незначительные надувы. Сходов снежных лавин в горной местности не обнаружено.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО