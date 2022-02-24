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Облегчающую расшифровку рентгена легких программу разработал карагандинский студент

24 Февраля 2022 14:15
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Облегчающую расшифровку рентгена легких программу разработал карагандинский студент

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Магистрант Карагандинского технического университета Маргулан Нуртай создал специальную программу для медицинских работников. Она позволяет в автоматическом режиме анализировать и сортировать рентгеновские снимки легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обучаясь по направлению «Информационные системы», Маргулан Нуртай решил изучить закономерности диагностирования легочных заболеваний при помощи искусственного интеллекта.

«У каждого снимка есть метка: первая – атипичная пневмония, вторая – типичная пневмония, третья – неопределенный вид пневмонии, четвертая – здоровые легкие. С помощью оптимизации и метода градиентного спуска (обратного распространения ошибки) я обучил нейронную сеть анализировать снимки. В итоге удалось настроить мой классификатор по четырем классам известных заболеваний», – объясняет суть разработки магистрант.

Сверточные нейронные сети – одна из самых прорывных инноваций в области компьютерного зрения. Привычный для всех снимок легких разбивается на матрицу чисел, затем сравнивается с различными цифровыми эталонами. Программа сама определяет, на какой эталон больше похож загруженный снимок. К тому же проблемные зоны окрашиваются в различные цвета. Это позволяет сделать вывод о распространении заболевания в определённую область. За пару мгновений программа сможет проанализировать снимок и дать заключение, здоровые у человека легкие или нет.

На настройку оборудования магистрант потратил почти месяц. Еще год ушел на изучение теоретического материала и написание программы.

Внедрение разработки позволит значительно снизить нагрузку на врачей. Она поможет направлять медикам снимки только тех пациентов, которые нуждаются в более детальном изучении. Снимки здоровых людей могут обрабатываться автоматически, без участия медиков.


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#Карагандинская область   #Наука   #Здравоохранение   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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