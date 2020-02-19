Обледенение остается основной причиной крушения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко рассказал о результатах визуализационного анализа крушения самолета Bek Air в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подобные случаи в авиационной практике были и ранее. Большую схожесть параметров полета при выполнении взлета мы наблюдали во Франции в 2007 году. Самым внимательным образом мы провели анализ катастрофы, Франция представила свою документацию по своему происшествию. Мы произвели совмещение параметров полета с полетом во Франции с наложением полета 27 декабря 2019 году в Алматы. Подтверждаем большую сходимость параметров и обстоятельств двух данных авиационных происшествий», - заявил Виктор Сороченко на брифинге для журналистов в Нур-Султане.

Он отметил, что были проанализированы дополнительно аварийные полеты, произошедшие с самолетами Fokker 28 и Fokker 100, аэродинамика которых очень схожая.

«Вся динамика полета говорит о том, что самолет вошел в режим сваливания на углах, гораздо менее критических. Эта ситуация может сложиться только по двум причинам. Верхняя поверхность крыла или передняя кромка крыла была не чистой, либо было нарушение целостности поверхности крыла. В результате воздушное судно потеряло несущую способность. Других причин мой опыт не находит. Поэтому, безусловно, вопросу обледенения мы придаем самое первостепенное значение», - заявил гендиректор Межгосударственного авиационного комитета.

По его словам, максимальная высота самолета была 6 метров, предельная точка на высоте составила также 6 метров.

«С этой высоты продолжается движение вниз. Далее на одном из этапов кто-то из членов экипажа принял решение прекратить взлет и убрал режим работы двигателей на режим малого газа. После было принято решение продолжить взлет, и двигатели вновь были выведены на взлетный режим. Эти действия тоже усугубили», - подчеркнул Виктор Сороченко.

Напомним, Авиационная администрация Казахстана ранее поделилась фото и видео материалами, сделанными в ходе проверки авиакомпании Bek Air.