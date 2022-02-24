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Областные дороги закрывают из-за непогоды в СКО

24 Февраля 2022 18:22
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Областные дороги закрывают из-за непогоды в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в очередной раз из-за непогоды закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Служба 112 распространила через мобильное приложение Darmen сообщение о закрытии областных дорог для всех видов автотранспорта в Айыртауском, Тимирязевском, Есильском и районе Шал акына с 18.00 часов.

Решение о закрытии дорог принято из-за ухудшения погодных условий. Наблюдается усиление ветра, низовая метель, буран.

По сообщениям синоптиков, ночью - на востоке, днем - на юге, востоке региона ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на мобильные телефоны североказахстанцев пришло штормовое предупреждение на 24-е февраля. Ожидается усиление ветра с порывами до 25-ти метров в секунду, метель, гололед.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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