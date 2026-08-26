Областной психдиспансер в Атырау намерен арендовать здание: свое в аварийном состоянии

Сейчас Центр работает в старом здании, построенном 87 лет назад. Проект нового здания для Центра еще не прошел государственную экспертизу.

О том, что Центру психического здоровья нужно новое здание, сообщалось и раньше. Вопрос о строительстве нового здания начал подниматься с 2008 года. Но до настоящего времени этот вопрос не нашел своего решения.

Теперь Центр намерен арендовать новое здание. На портале государственных закупок указано, что площадь здания должна быть не менее 2 100 квадратных метров. В здании должно быть не менее 50 кабинетов и место для 125 пациентов. Также здание должно быть в состоянии готовности, то есть, чтобы не было необходимости проводить в нем дополнительный ремонт. Объект должен быть обеспечен водой, теплом, электричеством, канализацией, вентиляцией и другими необходимыми условиями.

В настоящее время в Центре проходят лечение 110 пациентов. Здание должно находиться в городе Атырау. К нему должен быть удобный проезд общественным транспортом, а также необходима возможность въезда и выезда машин «скорой помощи». Также, в связи со спецификой Центра, объект должен располагаться вдали от мест скопления людей.

На аренду здания предусмотрено более 54,3 млн теңге. Срок аренды определен до конца 2026 года. Областное управление здравоохранения объясняет это решение тем, что здание Центра находится в аварийном состоянии.

Ранее для строительства нового здания Центра был выделен земельный участок. Вначале его предоставляли в селе Талкайран, затем в селе Алмалы. Был также разработан проект здания на 180 койкомест. Но проект не был реализован. Проектно-сметная документация несколько раз изменялась. Управление здравоохранения сообщало об окончании проектных работ. Но по последним данным Управления строительства, проект еще не прошел государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области два человека из одной семьи с симптомами Конго-Крымской геморрагической лихорадки проходят лечение в инфекционной больнице.