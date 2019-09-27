Областной форум сельских женщин прошёл в Абае

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Доме культуры Абая состоялся Форум сельских женщин Карагандинской области. Он прошёл в рамках программ «Рухани жаңғыру» и «Ауыл - ел бесігі», передает МИА «Казинформ».

На форуме собрались участницы со всех районов Карагандинской области. Для них устроили выставку-ярмарку региональных товаров и изделий ручной работы. Делегаты услышали истории успеха деловых женщин, посетили швейный цех в Абае, поучаствовали в семинарах-тренингах.

Форум организован при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Организаторами стали акимат Карагандинской области, «Коалиция за «зелёную» экономику и развитие G-Global», Международный секретариат G-Global, Аграрный союз женщин Казахстана.





В работе форума приняли участие депутат Мажилиса Майра Айсина, заместитель акима области Абзал Нукенов, депутат Мажилиса, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ирина Унжакова, аким Абая Бауыржан Асанов и председатель Правления ОЮЛ «Коалиция за «зелёную» экономику и развитие G-Global», член Совета по переходу к «зелёной» экономике при Президенте РК Салтанат Рахимбекова.

«Сегодня в Казахстане нет никаких препятствий для тех, кто хочет работать. Если есть желание, то работа найдётся каждому. Для этого разработаны множество государственных программ. Мы уже в течение семи лет занимаемся тем, чтобы привлечь женщин к бизнесу. В разных регионах страны обучаем их основам предпринимательства. Уже обучили более 11 000 женщин. Этот форум проходит под девизом «Әр әйелге іс - елімізге табыс». Мы должны использовать потенциал женщин на 100%, чтобы поднять экономику страны», - говорит депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Майра Айсина.

Заместитель акима области Абзал Нукенов поздравил участниц форума и подчеркнул значимость программы «Ауыл - ел бесігі».

«Эта программа, созданная по поручению Первого Президента, направлена на развитие наших сёл, создание в них рабочих мест и улучшение качества жизни сельчан. На сегодня более 2 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств в нашей области возглавляют женщины. С помощью государственных программ многие из них получают поддержку своих предпринимательских инициатив. И такие форумы, которые позволяют делиться опытом и знаниями, очень нужны для развития сельского хозяйства», - отметил Абзал Нукенов.

Участницам форума рассказали о мерах государственной поддержки и программах, о трудоустройстве женщин, о продвижении женского предпринимательства и инструментах финансового содействия.

«Этот форум впервые прошёл в Казахстане в прошлом году. Тогда мы увидели огромный интерес к нему. Участники получили возможность с высокой трибуны обсуждать вопросы развития села. Делегаты попросили, чтобы мы и в регионах проводили такие форумы. Карагандинская область - девятая по счёту, в которой было организовано это мероприятие. Главные темы - это прежде всего устойчивое развитие сёл, повышение доходности сельского населения, занятость. Мы организовали демонстрационную и дискуссионную площадку для обсуждения этих вопросов», - пояснила Салтанат Рахимбекова.

Она также рассказала, что организаторы форума проводят мониторинг реализации программы «Ауыл - ел бесігі» в регионах. В Карагандинской области в неё включены три села: Нура, Атасу и Улытау. В этих трёх районах в этом году запустили 26 проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге. Они направлены на улучшение инфраструктуры, реализацию государственных программ поддержки и микрокредитование.

Форум сельских женщин, по словам Салтанат Рахимбековой, будет готовить и мотивировать участниц развивать личные подсобные хозяйства. Кроме того, на нём презентовано множество бизнес-идей.





«На прошлой неделе Президент на совещании в Петропавловске говорил о развитии фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств с помощью механизма микрокредитования. Наш форум популяризирует такие, принимаемые на государственном уровне, решения. И сегодня мы презентуем колоссальное количество маленьких бизнес-идей. Создали специальные сайты, где можно получить всю необходимую информацию. Наш форум будет усиливать потенциал регионов в стремлении улучшить качество жизни на селе», - подчеркнула Салтанат Рахимбекова.

В завершение участники выбрали делегатов, которые будут представлять область на Втором форуме сельских женщин Казахстана, он состоится 7-8 ноября в городе Нур-Султане.



