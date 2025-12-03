Область Улытау вошла в тройку регионов с самым высоким объемом производства на душу населения

Экономика области выросла на 1,1%. ВРП на душу населения достиг 4,6 миллиона тенге — это третье место в стране. Об этом сообщил аким области Улытау Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

По его словам, за 10 месяцев в области продолжается рост в транспорте и складировании, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, а также в инвестициях и вводе жилья.

— С начала года в связи с темпами роста экономики региона доходы областного бюджета увеличились на 29,7 миллиарда тенге, или на 20 процентов, и составили 178 миллиардов тенге, — сказал Рыспеков.

Аким напомнил, что в прошлом году в области Улытау запустили девять проектов на 34 миллиарда тенге. В этом году стартовала реализация 17 новых инвестпроектов на сумму 138 миллиардов тенге.

— В том числе завершено строительство нефтебазы, ветроэлектростанции и завода по производству респираторов, — уточнил он.

Также в городе Сатпаеве создана индустриальная зона. Сейчас там прорабатывают три проекта на общую сумму пять миллиардов тенге.