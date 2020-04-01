Облагаются ли подоходным налогом соцвыплаты в связи с потерей доходов в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайным положением в стране, гражданам, потерявшим доходы, назначена новая социальная выплата из государственного фонда социального страхования. Подлежат ли налогообложению такие социальные выплаты, прокомментировал Комитет государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов, в соответствии с пунктом 2 Правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период ЧП, утвержденных приказом МТСЗН РК от 26 марта 2020 года № 110 (с учетом приказа МТСЗН от 29 марта 2020 года № 114), социальная выплата таким физическим лицам осуществляется из Государственного фонда социального страхования.

Согласно подпункту 26) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 ЗРК от 25 декабря 2017 года №121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», из доходов физического лица , подлежащих налогообложению, исключаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования .

«Следовательно, такие социальные выплаты исключаются из доходов, подлежащих налогообложению, поскольку осуществляются из Государственного фонда социального страхования, - говорится в сообщении ведомства. - Соответственно, такие социальные выплаты не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом» .