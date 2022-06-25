Облагается ли налогом помощь от фонда «Қазақстан халқына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе встречи было отмечено, что в совершенствовании деятельности госаппарата ключевую роль играет цифровизация и введение цифровых технологий является приоритетной задачей министерства.
Для оцифровки процедур государственного бюджетного планирования реализуется проект развития системы госпланирования. За последние два года были завершены первый и второй этап реализации проекта. Это позволило сформировать республиканский бюджет исключительно в электронном виде.
Планируется, что до конца года все этапы формирования стратегических документов и республиканского бюджета будут оцифрованы в полном объеме.
По итогам обсуждения глава Минфина ответил на вопросы горожан.
В частности, министру был задан вопрос касательно обложения налогом помощи от Общественного фонда «Қазақстан халқына»
«Да, действительно, это большой проект «Қазақстан халқына». Насколько я знаю, более 130 млрд тенге аккумулировано. Идеология фонда заключается в том, что поступления в фонд и помощь от фонда не облагаются налогом»,- сказал Ерулан Жамаубаев.
Кроме того, министр финансов, отвечая на вопросы участников встречи, сообщил, что на сегодня ведется работа по повышению заработной платы работников ведомства и его региональных структур.
Были также затронуты вопросы открытости бюджета, совершенствования кадровой политики и многие другие.