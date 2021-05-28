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    12:00, 28 Май 2021 | GMT +6

    Обладатели «алтын белгі» стали вдвое чаще поступать на педагогические специальности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил об увеличении доли обладателей «алтын белгі», выбирающих педагогические специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущая ситуация такова, что 347 тысяч педагогов, в два раза выросла стипендия будущих педагогов и стала самой высокой, таково было поручение Главы государства, и сейчас уже будущие педагоги получают 42 тысячи заработную плату. Мы увеличили проходной балл на педагогические специальности с 50 до 75. Нам очень важно, чтобы самые сильные выпускники школ поступали на эту специальность», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    По его словам, вырос и средний балл поступающих на педагогические специальности.

    «С 60 до 90 баллов в среднем вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. То есть, это говорит о том, что благодаря этим реформам буквально за полтора-два года уже наметился такой тренд, что самые сильные выпускники начинают выбирать эту профессию. И об этом говорит также рост доли «алтын белгі», которые выбирают эту специальность», - отметил министр.

    «По итогам прошлого ЕНТ мы видим, что практически в два раза выросла доля обладателей «алтын белгі», которые выбрали эту специальность. И буквально в этом году, когда мы проводим ЕНТ, первые новости таковы, что лица, которые набирают по 135-137 баллов, они также собираются поступать на профессию педагога», - добавил глава МОН.


    Теги:
    Образование МОН Общество Молодежь
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