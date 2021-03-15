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    12:30, 15 Март 2021 | GMT +6

    Обладатели «Алтын белгі» стали чаще выбирать профессию педагога

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатели знака «Алтын белгі» стали чаще выбирать профессию педагога. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С прошлого года в целях повышения подготовки педагогических кадров мы ужесточили требования к приему в вузы. Если до этого пороговый балл Единого национального тестирования составлял 50, то сейчас его подняли до 75 баллов, чтобы принять на эту педагогическую специальность только сильнейших выпускников. А для стимулирования поступления на эту специальность повысилась стипендия будущих педагогов, которая сейчас составляет 42 тысячи тенге», - сказал А. Аймагамбетов на коллегии МОН.

    По его словам, такие меры уже показывают положительный результат.

    «Количество обладателей знака «Алтын белгі», выбравших профессию педагога, увеличилось почти в два раза. Средний балл поступающих на эту специальность достиг 90. Это обеспечит приток сильных кадров в профессию учителя. Мы видим положительный результат этой реформы, и работа в этом направлении должна быть продолжена», - заключил глава ведомства.


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