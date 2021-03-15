Обладатели «Алтын белгі» стали чаще выбирать профессию педагога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатели знака «Алтын белгі» стали чаще выбирать профессию педагога. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года в целях повышения подготовки педагогических кадров мы ужесточили требования к приему в вузы. Если до этого пороговый балл Единого национального тестирования составлял 50, то сейчас его подняли до 75 баллов, чтобы принять на эту педагогическую специальность только сильнейших выпускников. А для стимулирования поступления на эту специальность повысилась стипендия будущих педагогов, которая сейчас составляет 42 тысячи тенге», - сказал А. Аймагамбетов на коллегии МОН.

По его словам, такие меры уже показывают положительный результат.

«Количество обладателей знака «Алтын белгі», выбравших профессию педагога, увеличилось почти в два раза. Средний балл поступающих на эту специальность достиг 90. Это обеспечит приток сильных кадров в профессию учителя. Мы видим положительный результат этой реформы, и работа в этом направлении должна быть продолжена», - заключил глава ведомства.