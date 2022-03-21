Обладателей званий «Наурыз Аруы» и «Наурыз Султаны» объявили на праздновании в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре проходят народные гуляния в честь весеннего праздника «Наурыз-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На центральной площади города раскинулся маленький казахский аул со всеми атрибутами. Национальные обряды и традиции, игры и состязания, конкурсы, музыка, праздничное настроение, теплая солнечная погода – все было под стать встрече Нового года по календарю самой природы.

Центральным событием праздничного торжества стало подведение итогов городского конкурса «Краса Наурыза-2022» («Наурыз Аруы») и «Султан Наурыза-2022» («Наурыз Сұлтаны»), в котором приняли участие 12 конкурсантов из разных образовательных учреждений города Байконура.

Как рассказала председатель жюри, руководитель клуба деловых женщин «Алтын» города Байконура Карлыгаш Курманбаева, конкурс прошел в три этапа. Участники - студенты филиала «Восход» Московского авиационного института, Байконырского индустриального техникума, старшеклассники школ города, они представили свою «Визитную карточку». Далее девушки провели конкурсное дефиле «Казахский шик», презентовав дизайнерский казахский национальный наряд в современном стиле, юноши состязались в эрудиции, логическом мышлении и смекалке в викторине «Мудрый Джигит». В третьем туре «Шоу талантов» участники представили творческие номера.

Первое место и звание «Наурыз Аруы - 2022» было присуждено ученице 272 школы Байконура Аяжан Кайнаровой, победителем и обладателем звания «Наурыз Сұлтаны» также стал ученик 275 школы Алишер Сагнаев.

В своем приветствии к жителям города Байконура почетные гости праздника - глава администрации Константин Бусыгин, руководитель управления Кызылординского областного акимата Жасулан Абатов, секретарь Кармакшынского районного маслихата Адиль Кошалаков пожелали байконурцам мира, благополучия, дальнейших трудовых успехов, отметив, что Байконур был и остается оплотом дружбы и сотрудничества России и Казахстана. Также они приняли участие в обряде «тусау кесер», обрезав путы на ногах малышей и благословив их в счастливый жизненный путь.