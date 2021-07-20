Обладателей еще двух iPhone12 среди вакцинированных объявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султан провел розыгрыш двух iPhone12, а также призов от различных спонсоров среди вакцинированных против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие во втором розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов приняли вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно. Розыгрыш прошел в прямом эфире 17 июля (суббота) в 17:00 ч на страницах акимата г. Нур-Султана в социальных сетях (Facebook, YouTube), сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Таким образом, победителями еще двух iPhone12 стали №39137 - Аккушкаров Азамат и №13011 Игликова Сандигуль.

Также были разыграны 12 ценных призов. Холодильник от магазина «Sulpak» выиграла №14964 Нурекешова Нурсулу, телевизор от магазина «Sulpak» - №14080 Савицкая Нина, микроволновку от магазина «Sulpak» - №34262 Нуржанов Дамир, умную колонку с Алисой от сети магазинов «Мечта» выиграл Куанышбеков Расулбек, ультразвуковой увлажнитель воздуха от сети магазинов «Мечта» - №41207 - Дуиесинова Диля, видеорегистратор от магазина «Белый ветер» - №25842 Жунусбеков Азамат.

Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом будет проводиться еженедельно до конца лета. Напомним, первый розыгрыш двух iPhone12 и других ценных призов прошёл 9 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали участие вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 6 июля включительно.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Стоит отметить, что сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Министерства здравоохранения РК. Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.