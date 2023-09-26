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    03:21, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Обладателем Гран-при конкурса имени Нургисы Тлендиева стал карагандинский дирижер

    конкурс дирижеров
    Фото: управление культуры Карагандинской области

    На республиканском конкурсе имени Нургисы Тлендиева в Алматы за звание лучшего боролись 19 дирижеров из разных регионов страны. Гран-при получил молодой карагандинский дирижер Абулхаир Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    караганда
    Фото: управление культуры Карагандинской области

    Заявки на участие подавали 25 претендентов в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс состоял из двух туров.

    - Для меня было большой честью работать с таким прекрасным оркестром, как «Отырар сазы». В первом туре мы сыграли кюй Каршыги Ахмедиярова «Күткенде» и «Дала сыры» Кенжебека Кумисбекова. Во втором были только произведения Нургисы Тлендиева – кюй-поэма «Алтын дән» и «Абай табиғаты» для кобыза с оркестром. Они отличаются сложностью и требуют основательной подготовки и времени, чтобы их исполнить. Моя работа на конкурсе удостоилась Гран-при. Уже поступили приглашения на различного рода концерты по республике с другими оркестрами, – поделился дирижер Карагандинского симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева, академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета и оркестра Каздрамтеатра С. Сейфуллина Абулхаир Сагимбаев.

    Теги:
    Культура Караганда
    Автор
    Айзада Агильбаева
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