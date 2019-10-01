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вчера 23:21
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Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в ТОП-3 рейтинга WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz.
Представляем Вашему вниманию позиции представителей Казахстана:
В супертяжелом весе Иван Дычко потерял одну строчку и стал 14-м. ТОП-3 составляют Тревор Брайан (США), Александр Усик (Украина) и Энтони Джошуа (Великобритания).Выступающий во второй средней категории Айдос Ербосынулы , который владеет титулом WBA International, а также поясами WBO Global и WBC Asia Continental улучшил положение с четвертого до третьего. На первом месте — британец Джон Райдер , второй — российский боксер Федор Чудинов .Обладатель пояса WBA Inter-Continental в полусреднем дивизионе Нурсултан Жанабаев сохранил за собой седьмую строчку. В рейтинге данной категории лидирует россиянин Александр Беспутин , за ним располагается его соотечественник Раджаб Бутаев , а замыкает тройку лидеров кубинский боксер Йорденис Угас .
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