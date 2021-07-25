Обладательница гранта акима Карагандинской области развивает своё дело в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодая предпринимательница из Улытауского района Карагандинской области Бибихан Оспанова с помощью грантов акимов области и района открыла салон красоты и обеспечила работой пятерых земляков. В планах у неё обзавестись и гончарной мастерской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С детства мечтала работать в индустрии красоты. Я мастер маникюра. Сначала принимала клиентов на дому, после решила участвовать в государственных программах по развитию молодёжного предпринимательства. Так, в 2020 году выиграла грант акима района на 500 тысяч тенге. Но этих средств мне не хватило на открытие своего дела. И я подала заявку на грант акима области. На полученные средства купила всё необходимое и в декабре прошлого года открыла свой салон красоты», – рассказала Бибихан.

В салоне, помимо самой хозяйки, трудоустроены пять человек: специалист по наращиванию ресниц, ещё один мастер маникюра, мужской и женский парикмахеры и администратор.

Также Бибихан проводит курсы маникюра для многодетных матерей. Молодая предпринимательница подумывает и о других проектах.

«Кроме работы в салоне, я провожу обучение. Бесплатно обучила двух многодетных мам, они сейчас зарабатывают на этом. Планов у меня очень много, и хочется все их воплотить в реальность. Благодаря государственным программам это возможно. Я хочу у себя в районе открыть гончарную мастерскую», – поделилась своими планами девушка.

По данным акимата Улытауского района, в прошлом году на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства на гранты местного акима было выделено 30 млн тенге. На эти средства 38 молодых людей открыли собственное дело.