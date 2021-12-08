+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» хочет создать удобную информсистему для прогнозирования демографической ситуации

8 Декабря 2021 14:55
Поделиться:
Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» хочет создать удобную информсистему для прогнозирования демографической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Антон Ивлев - программист товарищества с ограниченной ответственностью «1С-РЕЙТИНГ» и магистрант Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева хочет создать удобную информационную систему, которая позволит легко ориентироваться всем исследователям в огромном массиве данных и прогнозировать демографическую ситуацию на годы вперед. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял главу Кабмина Кыргызстана
Школьница-аниматор из села Акшукур стала миллионером Глава государства принял участие в церемонии вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин

«Два года назад один авторитетный демограф сказал мне, что каждый год у нас выпускается тысячи IT специалистов, но лишь единицы из них занимаются демографией. Обучаясь на первом курсе магистратуры, начал заниматься анализом демографических данных, потому что видел в этом перспективу. Оказалось, что это бесконечный опыт как в плоскости науки, так и в плоскости информационных технологий, особенно сегодня, когда наблюдается серьезный демографический рост. Лично я хочу создать удобную информационную систему, которая позволит легко ориентироваться всем исследователям в огромном массиве данных и прогнозировать демографическую ситуацию на годы вперед», - отметил он.

По словам Антона, это будут тематические сети, которые с легкостью можно использовать ученым.

«Кроме того, благодаря системе мы сможем заглянуть в прошлое и заполнить пробелы демографических данных прошлых лет. Конечно, это только первые шаги, и я буду благодарен Вам, Касым-Жомарт Кемелевич, за предоставленную возможность и поддержку. Уверен для нас, для молодых ученых, это огромный стимул – продолжать заниматься наукой и искать новые пути для развития», - добавил он.

Напомним, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице состоялась церемония вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары».



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Общество   #Молодежь  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял главу Кабмина Кыргызстана
Школьница-аниматор из села Акшукур стала миллионером
Глава государства принял участие в церемонии вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»
Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
3 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 24 иностранца выдворены из страны в Алматы
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин
Хочу прославить страну через нашу культуру и искусство – обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Думан Аким
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
24 иностранца выдворены из страны в Алматы
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив