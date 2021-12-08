Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» хочет создать удобную информсистему для прогнозирования демографической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Антон Ивлев - программист товарищества с ограниченной ответственностью «1С-РЕЙТИНГ» и магистрант Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева хочет создать удобную информационную систему, которая позволит легко ориентироваться всем исследователям в огромном массиве данных и прогнозировать демографическую ситуацию на годы вперед. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два года назад один авторитетный демограф сказал мне, что каждый год у нас выпускается тысячи IT специалистов, но лишь единицы из них занимаются демографией. Обучаясь на первом курсе магистратуры, начал заниматься анализом демографических данных, потому что видел в этом перспективу. Оказалось, что это бесконечный опыт как в плоскости науки, так и в плоскости информационных технологий, особенно сегодня, когда наблюдается серьезный демографический рост. Лично я хочу создать удобную информационную систему, которая позволит легко ориентироваться всем исследователям в огромном массиве данных и прогнозировать демографическую ситуацию на годы вперед», - отметил он.

По словам Антона, это будут тематические сети, которые с легкостью можно использовать ученым.

«Кроме того, благодаря системе мы сможем заглянуть в прошлое и заполнить пробелы демографических данных прошлых лет. Конечно, это только первые шаги, и я буду благодарен Вам, Касым-Жомарт Кемелевич, за предоставленную возможность и поддержку. Уверен для нас, для молодых ученых, это огромный стимул – продолжать заниматься наукой и искать новые пути для развития», - добавил он.

Напомним, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице состоялась церемония вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары».



