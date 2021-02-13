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    12:36, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    «Облачные» квартиры сдавал в аренду мужчина в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре за два дня оперативники выявили 22 случая мошенничества в отношении пользователей информационных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативниками установлен и задержан мужчина, который сдавал «облачные» квартиры. Установлено, что пострадавшие через одно из интернет-приложений искали квартиры, чтобы арендовать их на длительный срок, - рассказал на брифинге начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров. - Созвонившись с «хозяином», получали дополнительные фотографии и после их просмотра отправляли предоплату. После перевода денежных средств они уже не могли дозвониться до «хозяина» квартиры», - пояснили в ведомстве.

    По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия оперативники выявили 22 факта мошенничества, совершённых в отношении пользователей информационных сетей.

    «Задержан ещё один мужчина, который рассылал СМС-cообщения, где представлялся сотрудником различных организаций, сообщал о выигрыше дорогих гаджетов, бытовой техники, автомобиля. В результате на уловки только двоих мошенников попались 40 павлодарцев», - добавил Б. Капаров.

    По его словам, оперативники устанавливают их причастность к мошенничествам, совершённым в других регионах.

    Ранее сообщалось о том, что мошенники вымогают у пользователей сети деньги с помощью бота в Telegram.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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