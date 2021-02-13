«Облачные» квартиры сдавал в аренду мужчина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре за два дня оперативники выявили 22 случая мошенничества в отношении пользователей информационных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками установлен и задержан мужчина, который сдавал «облачные» квартиры. Установлено, что пострадавшие через одно из интернет-приложений искали квартиры, чтобы арендовать их на длительный срок, - рассказал на брифинге начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров. - Созвонившись с «хозяином», получали дополнительные фотографии и после их просмотра отправляли предоплату. После перевода денежных средств они уже не могли дозвониться до «хозяина» квартиры», - пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия оперативники выявили 22 факта мошенничества, совершённых в отношении пользователей информационных сетей.

«Задержан ещё один мужчина, который рассылал СМС-cообщения, где представлялся сотрудником различных организаций, сообщал о выигрыше дорогих гаджетов, бытовой техники, автомобиля. В результате на уловки только двоих мошенников попались 40 павлодарцев», - добавил Б. Капаров.

По его словам, оперативники устанавливают их причастность к мошенничествам, совершённым в других регионах.

Ранее сообщалось о том, что мошенники вымогают у пользователей сети деньги с помощью бота в Telegram.