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Облачную электронную бухгалтерию в госучреждениях хотят внедрить в Казахстане

10 Февраля 2020 13:35
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Облачную электронную бухгалтерию в госучреждениях хотят внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях отметил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для предупреждения нарушений правил бухучета, как я отмечал выше, мы понимаем необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях», - сказал Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития госаудита.

Глава минфина добавил, что сначала будет подготовлена информсистема, которая будет апробирована на практике.

«В ближайшее время нами будут установлены необходимые требования и форматы к имеющимся на рынке информационным системам бухгалтерского учета с целью предупреждения ею самой атипичных операций. В дальнейшем, по мере готовности системы, мы будем аудировать входные данные и проводить электронный аудит финансовой отчетности», - пояснил Алихан Смаилов.

По словам министра, это позволит и получать выгрузку данных для целей планирования бюджета.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Мажилис, Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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