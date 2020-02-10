Облачную электронную бухгалтерию в госучреждениях хотят внедрить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях отметил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для предупреждения нарушений правил бухучета, как я отмечал выше, мы понимаем необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях», - сказал Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития госаудита.
Глава минфина добавил, что сначала будет подготовлена информсистема, которая будет апробирована на практике.
«В ближайшее время нами будут установлены необходимые требования и форматы к имеющимся на рынке информационным системам бухгалтерского учета с целью предупреждения ею самой атипичных операций. В дальнейшем, по мере готовности системы, мы будем аудировать входные данные и проводить электронный аудит финансовой отчетности», - пояснил Алихан Смаилов.
По словам министра, это позволит и получать выгрузку данных для целей планирования бюджета.
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