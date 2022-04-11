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    09:51, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Обитателей Алматинского зоопарка начали переводить в летние вольеры

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском зоопарке питомцы потихоньку переходят в летние вольеры. Как животные встречают весну в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

    С наступлением весны обитатели Алматинского зоопарка потихоньку переходят в летние вольеры.

    «Сейчас в летние вольеры перешли слоны, жирафы, носороги, бегемоты и львы. Они все днем находятся на улице. Так как ночью еще холодно, этих животных вечером загоняют обратно в зимние вольеры. Когда температура воздуха ночью достигнет +15 градусов стабильно и без заморозков, тогда они круглосуточно будут находиться на улице», - рассказали в зоопарке.

    В зимних вольерах еще находятся крокодилы, топиры и водоплавающие птицы.

    «Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий, прогуливаться по открытым вольерам и греться на солнышке», - рассказывает фотограф Алматинского зоопарка.

    Переводить зверей полностью в летние вольеры в зоопарке планируют постепенно в течение апреля и мая.

    Фото: Пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк»
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