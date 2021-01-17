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Обильные снегопады накрыли Европу

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Января 2021, 17:01
Обильные снегопады накрыли Европу

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Обильные снегопады начались в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Белое покрывало укутало Париж: высота снежного покрова в субботу достигла во французской столице 4 см. Предпоследний — оранжевый 1 уровень погодной опасности был объявлен в 32 французских департаментах. В столичном регионе Иль-де-Франс снег и последовавший за ним ледяной дождь привели к нескольким крупным авариям, в том числе со смертельным исходом.

Обильные снегопады наблюдались также во всех бельгийских провинциях. Снег припорошил улицы Брюсселя. Метеорологи предупреждают водителей и велосипедистов, что в ближайшее время сохранятся опасные условиях на дорогах.

На юге Германии снегоуборочные машины весь день расчищали дороги, чтобы подготовиться к новым снегопадам. В этом регионе непогода привела к транспортному хаосу. В небольшой баварской общине Обермайзельштайн, где за последние дни образовались полутораметровые сугробы, в снегоуборочных работах приняли участие десять человек. На юго-востоке страны на границе с Швейцарией погибла пожилая женщина — под тяжестью снега на нее рухнуло дерево.


Бельгия   Франция   Германия   Погода  
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