14:23, 12 Август 2023 | GMT +6
Обильные осадки спровоцировали подтопление четырех улиц в селе в области Жетысу
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в области Жетысу с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На месте задействованы силы ДЧС области. Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из г. Талдыкорган.Пострадавших нет.