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    14:23, 12 Август 2023 | GMT +6

    Обильные осадки спровоцировали подтопление четырех улиц в селе в области Жетысу

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в области Жетысу с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    На месте задействованы силы ДЧС области. Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из г. Талдыкорган.Пострадавших нет.


    Теги:
    Природные катаклизмы Жетысуская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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