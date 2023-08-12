Обильные осадки спровоцировали подтопление четырех улиц в селе в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в области Жетысу с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На месте задействованы силы ДЧС области. Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из г. Талдыкорган.Пострадавших нет.