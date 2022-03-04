Обильные осадки ожидаются 5 - 7 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 5-7 марта 2022 года опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Выходные в стране обещают быть осадочными – циклон, смещаясь со Средиземного моря, принесет с собой большие запасы влаги на большую часть страны. В связи с чем ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя – 5 марта на западе и в южной половине, 6 марта в виде снега и дождя в северной половине и в центре страны. По республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северной части низовая метель.