Обидевшегося на родителей ребенка двое суток искали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поисками пропавших детей результативно занимаются жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 11 июня, примерно в 22:30, в управление полиции города Тараза за помощью обратилась 33-летняя местная жительница, сообщив о пропаже своего 12-летнего сына.

«По словам матери, ее сын примерно в два часа дня вышел из дома и не вернулся. По данному сообщению по сигналу «Тревога» к оперативно-розыскным мероприятиям был поднят весь личный состав департамента полиции Жамбылской области. К поискам подростка было подключено около 30 волонтеров», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Нашелся мальчик спустя почти двое суток на территории одного из микрорайонов города, полицейские благополучно вернули его родителям. Оказалось, что подросток обиделся на маму и, решив не возвращаться домой, бесцельно бродил по городу.

Родители найденного мальчика выразили благодарность полицейским за оказанную помощь и оперативную работу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, с начала 2021 года по области зарегистрировано 60 уходов детей из дома, за аналогичный период 2020 года – 32 случая. В этом году заведено девять розыскных дел. В каждом случае в поисках задействуется личный состав департамента полиции, волонтеры, сотрудники соответствующих управлений и служб. В организации мероприятий по поиску несовершеннолетних непосредственное участие всегда принимают начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов и его заместители.