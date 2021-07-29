Обходы для информирования о вакцинации проводятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане районными акиматами совместно с санврачами и полицейскими проводятся подворовые и поквартальные обходы для информирования населения о важности вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили свыше 333 тыс. горожан. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

Целью поквартальных обходов также является передача информации для выездных бригад. В первую очередь вакцинировать своих сотрудников должны предприятия, которые оказывают услуги для населения: салоны красоты, парикмахерские, продовольственные магазины, ЦОНы, банки и другие предприятия, которые непосредственно контактируют с людьми.

Для удобства трудовые коллективы на рабочих местах вакцинируют выездные бригады. На выездных пунктах получить вакцину также могут жители близлежащих домов.

Помимо этого, по поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество мобильных бригад увеличено более чем наполовину. Это значительно разгружает работу станции скорой помощи и помогает поликлиникам города.

Ранее о том, какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq, рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов.

Проект «Ashyq» позволит как снизить риски распространения коронавируса, тем самым обезопасить сотрудников и посетителей, так и продолжать объектам свою деятельность.

Медицинские работники призывают всех горожан вакцинироваться, тем самым сформировать коллективный иммунитет.