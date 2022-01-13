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Обход жилых массивов производят полицейские в столице

13 Января 2022 17:11
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Обход жилых массивов производят полицейские в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обход жилых массивов производят полицейские в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб МВД РК.

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В ведомстве отмечают, что в связи с режимом ЧП в городе проводятся профилактические мероприятия, где полицейские проводят обход жилых массивов. За этот период проверено 4649 съемного жилья и 420 хостелов с целью недопущения противоправных действий и выявления нарушений миграционного законодательства. В ходе проверок выявлено 1372 нарушения миграционного законодательства, выдворены из страны 38 иностранцев. За нарушение режима ЧП по статье 476 КРКобАП привлечено к административной ответственности 318 лиц. Под контролем находится и дорожная безопасность в столице. Пресечены в период ЧП 10 фактов вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, все водители по решению суда арестованы.

«В этот сложный период недопустима беспечность со стороны граждан. Напоминаю, что в период чрезвычайного положения запрещена реализация алкогольной продукции. Нарушители будут выявлены и понесут строгое наказание вплоть до лишения лицензии», – заявил столичный комендант Ержан Саденов.

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#Нур-Султан   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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