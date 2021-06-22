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    18:00, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Обгоревшую женщину нашли в Лисаковске

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    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ — Обгоревшую женщину нашли в Лисаковске, по предварительным данным, она пыталась совершить суицид, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 15 июня 2021 года при тушении возгорания травы пожарные обнаружили обгоревшую женщину.

    «Машиной скорой помощи она была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных ожогов скончалась. Полицейскими установлено, что женщина пыталась совершить суицид», - прокомментировали в полиции.

    По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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