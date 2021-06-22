ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ — Обгоревшую женщину нашли в Лисаковске, по предварительным данным, она пыталась совершить суицид, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 15 июня 2021 года при тушении возгорания травы пожарные обнаружили обгоревшую женщину.

«Машиной скорой помощи она была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных ожогов скончалась. Полицейскими установлено, что женщина пыталась совершить суицид», - прокомментировали в полиции.

По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.