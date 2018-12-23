Установить для Android
×
Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обгоревший труп мужчины нашли на месте пожара в СКО

23 Декабря 2018 19:19 139
Поделиться:
Обгоревший труп мужчины нашли на месте пожара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Обгоревшее тело мужчины нашли спасатели на месте пожара в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Новости по теме

Тела ребенка и мужчины обнаружены после пожара в Кызылординской области
Из-за пожара в шиномонтажном вагончике погиб костанаец Пожар в пятиэтажке в Костанае: врачи рассказали о состоянии пострадавших

«23 декабря в селе Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме на площади 63 кв.м. Пожар локализован в 01:38 и ликвидирован в 02:42. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины 1964 г.р. Предварительная причина пожара - курение в нетрезвом виде», - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По информации ведомства, на место пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив