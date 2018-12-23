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Обгоревший труп мужчины нашли на месте пожара в СКО
23 Декабря 2018 19:19 139
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Обгоревшее тело мужчины нашли спасатели на месте пожара в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
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«23 декабря в селе Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме на площади 63 кв.м. Пожар локализован в 01:38 и ликвидирован в 02:42. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины 1964 г.р. Предварительная причина пожара - курение в нетрезвом виде», - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.
По информации ведомства, на место пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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