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    20:52, 01 Август 2021 | GMT +6

    Обгон привел к ДТП с четырьмя авто в пригороде Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожный инцидент произошёл 31 июля во второй половине дня, напротив автоцентра «Hyundai Center», за СпецЦОНом. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    На месте полиция установила, что водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения для обгона и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almero. После Volkswagen Passat задел ещё один автомобиль Toyota Hilux, который по инерции врезался в Toyota Fortuner.

    Как выяснилось, пострадавших нет.

    «На водителя Volkswagen Passat был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в ведомстве.

    Теперь нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



    Теги:
    Дороги ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мангистауская область
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