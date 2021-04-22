Обезвреживающее 99,9% вируса оборудование презентовали в одном из остановочных павильонов столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в одном из остановочных павильонов Нур-Султана презентовали инновационную технологию – первое в Казахстане оборудование, обезвреживающее 99,9% вируса. Разработчики рассказали о своем уникальном проекте корреспонденту МИА «Казинформ».

Инновационнаяая система автономной дезинфекции и контроля безопасности остановочных павильонов работает в бесшумном режиме, обеспечивая дезинфекцию воздуха и ионизацию помещения до 200 кубов/час.

Оборудование разработано в рамках проекта «Умный район» АО «Astana Innovations» совместно с акиматом района «Сарыарка» и компанией ТОО «IT SMART SOLUTIONS».

По словам заместителя главы компании «Astana Innovations», в феврале пилотный проект представили акимату города. Ознакомившись с оборудованием, они предоставили территорию для дальнейшей разработки. Компании ТОО «IT SMART SOLUTIONS» доверили разработку инновационной технологии. После успешной реализации его установили на крытой остановке по улице Ш. Косшыгулулы.

«Уникальность проекта заключается в том, что в ней установлены IP-камеры, работающие 24 часа в сутки. Камера круглосуточного видеонаблюдения на удаленном доступе позволяет уменьшить масштабы мошенничества и краж на автобусных остановках. Благодаря ультрафиолетовой лампе технология инактивирует 99,9 % вируса в воздухе», - рассказал заместитель председателя правления АО «Astana Innovations» Асылбек Асанов.

Разработчики уверяют, что внедрение инновационной технологии улучшит жизнь населения и поможет снизить темпы распространения вируса.

«Я часто пользуюсь автобусами. Проблема в том, что в пик пандемии высока вероятность подхватить вирус. Теплые остановки обычно не проветриваются. Зимой боялись заходить внутрь и ждать автобуса. Поэтому с целью обеспечения безопасности горожан с IT-специалистами придумали такую разработку. Если Стив Джобс создавал айфоны в гараже, мы разработали свое оборудование в небольшом помещении. Очень гордимся этим», - подчеркнула разработчик, директор компании ТОО «IT SMART SOLUTIONS» Диляра Туленова.

По ее словам, в странах СНГ на данный момент нет альтернативы такой технологии. Впервые в Казахстане мы создали эту систему, добавила она.

Над разработкой оборудования трудились 15 человек. Оборудованию даже придумали название Smart Bus Tops. По словам разработчиков, преимуществ немало. К примеру, в системе установлены датчик дыма, программное обеспечение для удаленного контроля оборудования. Отметим, что оборудование обеспечивает двойную очистку воздуха. Воздух через фильтрацию попадает в оборудование, путем ультрафиолетового излучения обезвреживается.

Главное преимущество – отсутствие выбросов озона во время пользования и после него.

Стоимость одного оборудования обошлась в 983 тысячи тенге. Большая часть средств понадобилась разработке программного оборудования. Также для каждой платы устанавливали отдельную программу.

«Этим мы хотели показать эффективность разработки. Пилотный проект реализуется от одного до трех месяцев. После этого планируем оснастить такой технологией все автобусные павильоны, чтобы каждый житель чувствовал себя в безопасности. Буквально вчера направили в письмо в службу санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы они сняли замеры воздуха. Так они увидят, насколько наша технология может обеззараживать воздух», - поделилась разработчики проекта.



