Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», - говорится в сообщении МВД РК.
По информации ведомства, всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
Отмечается, что переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.
Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.
Позже стало известно о том, что заложников освободили.