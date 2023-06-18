Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В МВД РК сообщили о том, что операция по задержанию захватчика в здании Каspi bank проведена успешно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», - говорится в сообщении МВД РК.

По информации ведомства, всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

Отмечается, что переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили.