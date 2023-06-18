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    16:57, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В МВД РК сообщили о том, что операция по задержанию захватчика в здании Каspi bank проведена успешно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», - говорится в сообщении МВД РК.

    По информации ведомства, всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

    Отмечается, что переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

    По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили.


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