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Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО

17 Марта 2023, 17:44
Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО Фото: пресс служба ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области поощрили двух школьников, которые остановили подростка, напавшего с топором на учащихся школы №4 города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, Нурислам Сандыбай и Алдиар Нуртаев и их мамы получили благодарственные письма от руководства ведомства.

«Возможно, не каждый взрослый смог бы оперативно принять нужные меры, однако Нурислам и Алдиар в считанные секунды сориентировались, тем самым обезопасив себя и других детей от беды. Сейчас по факту преступления следователями проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

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Полицейские посоветовали ребятам обратить внимание на перспективу работы в органах внутренних дел.

Напомним, утром 13 февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Десятиклассница и девятиклассник оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы. Детей выписали из больницы, им рекомендовали обучение на дому.

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