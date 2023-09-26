Обездоленные, но не сломленные: жители Рудного больше четырех месяцев без горячей воды

Горячую воду должны были подать жителям города еще 10 сентября, однако сроки перенесли на 20 сентября, передает МИА «Казинформ».

Из-за ремонта тепловых сетей, который проводился все лето в одном из районов города, сроки подачи горячей воды в эти дома сдвинулись аж на 20 сентября.

С отчетом на общественном совете выступил директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег Абылкаиров. Ремонт до сих пор продолжается. Аким города Виктор Ионенко пообещал, что горячая вода в рудненских домах появится 25 сентября.

«По улице Гагарина подать пока не можем, так как эта улица питается от главной (улица Ленина, прим.авт.). По ряду причин сроки сдачи объекта сдвигаются. Произошел сбой в поставке запорной арматуры», – пояснил руководитель теплосетей.

Из-за несвоевременной поставки 48 задвижек, которые должны были прийти в августе, работы затягиваются. Целый месяц машина с арматурой стояла на границе, но, как пояснил директор теплосетей, машина уже прибыла в Алматы и в ближайшие дни запчасти должны уже быть в городе.

Фото: Дарья Аверченко

Местные жители говорят, что вода до сих пор в домах не появилась. Комментарий предоставили в акимате города.

«В течение суток будут проведены работы по заполнению и промывке тепловых сетей по улице Ленина и по улице Гагарина. По завершении данного этапа, возобновится подача горячего водоснабжения во все дома, расположенные на указанных улицах. Это последние участки по ремонту и реконструкции тепловых сетей в городе.

Далее продолжатся работы по засыпке и благоустройству территорий, на которых производились ремонтные работы, до их полного завершения», – резюмировали в акимате.