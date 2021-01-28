Обеспечивающий топливом 9 сел газопровод был поврежден в ВКО

ЗАЙСАН.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане устранена авария на газопроводе в Зайсанском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что в 19:30 часов 27 января 2021 года экскаваторщик ТОО «Барыс көл» Алибек Откельбаев, при выполнении земляных работ по строительству моста, неумышленно повредил магистральный газопровод высокого давления, обеспечивающий газом 9 населенных пунктов Зайсанского района.

«В результате, незамедлительно была приостановлена подача газа 2105 абонентам, в населенных пунктах: Айнабулак, Каратал, Улькен-Каратал, Шалкар, Когедай, Кайнар, Кенсай, Жамбыл, Карабулак», - пояснили в пресс-службе акима ВКО.

Под руководством акима района был создан штаб на месте восстановительных работ. Были задействованы 6 мотопомпы, АЦ-40, 1 КУНГ, 50 техника, также вся необходимая техника со стороны ТОО «Барыс көл».

В 9 населенных пунктах также был организован завоз твердого топлива. Отметим, что все дома на время аварии перешли на автономные источники отопления. Температура наружного воздуха составлял -17 градусов.

28 января в 8:00 часов авария была устранена и началась работа по подключению абонентов.



