Обеспечивающие безопасность: как работает служба досмотра столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что же находится в вашей ручной клади? С этим вопросом сталкивается каждый, кто пользуется услугами авиакомпаний. Как правило, перед посадкой на борт пассажиры проходят через службу досмотра. Инспекторы, в чьей прерогативе – обеспечить успешную посадку и приземление пассажиров, на специальном экране тщательно досматривают их личные вещи. Для безопасности пассажиров, конечно же. Они приветливо встречают гостей, провожают их на борт. Не забывают о мерах предосторожности и с заботливо напоминают, что можно, а что нельзя хранить в багаже или ручной клади. В условиях пандемии они тоже находятся в зоне риска заражения, находясь в местах большого скопления людей. Корреспонденты МИА «Казинформ» посетили столичный аэропорт, чтобы наглядно увидеть, какую непростую миссию на земле выполняют инспекторы, чтобы обеспечить покой на небе. Подробнее в нашем материале.

Те люди, которых мы встречаем в аэропорту на контроле входных групп, а также на линии контроля, являются инспекторами службы досмотра. Без них сложно представить работу аэропорта. Для обеспечения безопасности пассажиров им нужен лишь один инструмент – металлоискатель, с помощью которого они порой выявляют опасные предметы, предотвращая угрозу для членов всего экипажа.

Именно поэтому Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание работе инспекторов подразделения досмотра. Даже устроиться на работу в эту особую службу - задача непростая. В аэропорту действует специальный учебный центр, который занимается подготовкой таких кадров. Будущие инспекторы в течение месяца проходят обучение, в ходе которого изучают теорию, на практике учатся выявлять предметы, которые запрещено проносить с собой на борт. Они с точностью могут определить, как на экране выглядят оружия, рабочие инструменты, жидкости.

Только успешно прошедшие обучение получают сертификат и устраиваются на работу в подразделение досмотра. Сертификат выдается на два года. Поэтому по истечении срока сотрудники проходят курсы переподготовки.

Инспекторы работают в четыре смены. В каждой - по 95 сотрудников. Контроль за работой ведут начальник смены и два старших инспектора.

С работой подразделения досмотра нас ознакомила начальница смены Акмарал Аринова, которая работает в этой службе 15 лет.

«С раннего утра мы заступаем на дежурство и поздно вечером приходим домой», - начала беседу наша героиня.

Перед началом работы все сотрудники проходят медицинский осмотр. Измеряют температуру, делают осмотр на ОРВИ и грипп. Если у одного из сотрудников выявляют симптомы заболеваемости гриппом, не медля отправляют домой. После успешного медицинского осмотра проводится инструктаж. А уже затем инспекторы расходятся по разным постам, где в течение дня будут нести службу.

«Наша работа сопряжена с некими трудностями, но происходит столько всего интересного в рабочее время. Мне нравится беседовать с пассажирами. Проводив каждого на борт, желаю удачного полета и приятного приземления. В будущем хочется поделиться опытом с молодым поколением, чтобы оно понимало всю суть нашей службы», - отметила Акмарал Аринова.

Перед началом смены сотрудникам раздают по несколько масок и перчаток, чтобы каждые два-три часа не забывали их менять. Для обработки рук обеспечивают антисептиком, санитайзерами. Также должна строго соблюдаться социальная дистанция.

«На каждом валидаторе пассажиров сопровождают инспекторы. Первый сотрудник проверяет посадочный талон вылетающих, личные документы. Документы должны быть в оригинале, с копией или просроченными паспортами на борт не запускают. Второй инспектор сидит за монитором и смотрит, что с собой везет пассажир. Третий инспектор также стоит за рамочкой и проверяет, что «прозвенело». А затем ведет на сканер пассажира и с его разрешения смотрит, что находится в его ручной клади. Людей с ограниченными возможностями, пассажиров с младенцами, детьми стараемся пропускать, проверять без очереди», - рассказала Акмарал Аринова.

В сутки инспекторы встречают и провожают около 5 тысяч пассажиров. Происходят разное, вспоминает начальница подразделения досмотра. Однако, что бы ни случилось, персонал вежливо и приветливо объясняет пассажирам, что можно брать с собой на борт, а что необходимо оставить перед вылетом. «Наша главная обязанность - обеспечение безопасности пассажиров, членов экипажа», - подчеркнула Акмарал Аринова.

По ее словам, бывает и такая экстренная ситуация, когда необходимо оказать медицинскую помощь пассажиру. В таких случаях на помощь приходит медицинская бригада аэропорта.

«Хочу выразить огромную благодарность медикам. Как-то раз у одной женщины случился инсульт. Дневным рейсом она вылетала в Шымкент. Медики оперативно оказали помощь. Они вносят непосильный вклад в сохранение здоровья пассажиров», - отметила начальница подразделения досмотра.

А некоторые пассажиры вовсе забывают на пункте досмотра ценные вещи. В таких случаях инспекторы спешат в дикторскую комнату, чтобы сообщить об утере и вернуть хозяевам, возможно, дорогую для них вещь.

«Порой люди забывают свои ценные вещи. Не медля, отправляемся на поиски пассажира, чтобы вернуть утерянную вещь. В таких случаях обычно обращаемся в дикторскую, звоним на специальный номер и сообщаем о случившемся. Если хозяева возвращаются, чтобы забрать ценные вещи, сначала проверяем, удостоверяемся в том, действительно ли ему принадлежит сумка или дорогой телефон, например», - пояснила Акмарал Аринова.

К слову, об утере вещей. В этой связи стоит напомнить пассажирам о тех запрещенных предметах, которые нельзя брать с собой на борт. Под запретом остаются: взрывные устройства, самодельные взрывчатые устройства, радиоактивные вещества, сжатые, легко воспламеняющие (спирт, спички, свечи) и твердые вещества, инфекционные и биологические вещества. Также запрещается провозить с собой огнестрельные оружия, боеприпасы, рабочие инструменты. С этим списком вещей пассажиров даже близко не подпустят к борту самолета.

«Для самозащиты некоторые граждане берут с собой шокеры. Однако мы не пропускаем на борт самолета пассажиров с такими устройствами. Допускается брать с собой жидкости до 100 мл. Антисептики с заводской упаковкой тоже можно проносить. Однако жидкости, не имеющие заводскую упаковку, запрещено проносить в ручной клади. Не допускаются жидкости с содержанием спирта больше 70%», - пояснила она.

Если в скором времени у вас запланирован рейс, стоит помнить, что литиевые батарейки можно провести только в ручной клади, но не в багаже. Отварное казы с собой можно брать, но не сырое мясо.

А на инспекторов за тщательный досмотр обижаться не стоит. Каждый выполняет свою работу по инструкциям. Для них самое важное – обеспечить покой на суше, чтобы пассажиры спокойно сели на борт, безопасно взлетели и успешно приземлились.



