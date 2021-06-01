РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:49, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Обеспечить всех школьников бесплатными кружками и секциями намерены в МОН РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по охвату школьников бесплатными кружками или секциями рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение бесплатным кружком или секцией каждого школьника – это неотъемлемое право ребенка. На начало года дополнительным образованием было охвачено 62,8%, или 2 185 958 детей. Понимая, что этот показатель недостаточен в плане максимального охвата детей занятиями по интересам, предусмотрено размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН добавил, что в целях развития доступных и эффективных механизмов оздоровления населения учителям физкультуры установлена доплата за проведение внеурочных спортивных занятий в размере 100% от базового должностного оклада.

    «Это позволит охватить спортивными секциями дополнительно свыше 520 тыс. школьников, одним бесплатным кружком или секцией каждого школьника», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.



    Теги:
    Образование Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!