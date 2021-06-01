Обеспечить всех школьников бесплатными кружками и секциями намерены в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по охвату школьников бесплатными кружками или секциями рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение бесплатным кружком или секцией каждого школьника – это неотъемлемое право ребенка. На начало года дополнительным образованием было охвачено 62,8%, или 2 185 958 детей. Понимая, что этот показатель недостаточен в плане максимального охвата детей занятиями по интересам, предусмотрено размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что в целях развития доступных и эффективных механизмов оздоровления населения учителям физкультуры установлена доплата за проведение внеурочных спортивных занятий в размере 100% от базового должностного оклада.

«Это позволит охватить спортивными секциями дополнительно свыше 520 тыс. школьников, одним бесплатным кружком или секцией каждого школьника», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.



