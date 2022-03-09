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Обеспечить тяжелобольных  необходимыми медпрепаратами просят депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2022, 14:49
Обеспечить тяжелобольных  необходимыми медпрепаратами просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов попросил создать условия для масштабно системного лечения тяжелых заболеванийв стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе регулярных встреч с избирателями по всей стране к депутатам неоднократно обращались родители тяжело больных детей. Необходимые препараты слишком дороги, цена доходит до тысяч, десятков, иногда сотен тысяч долларов. Мамы и папы просто бессильны помочь малышам и обречены лишь наблюдать, как смертельно опасное заболевание прогрессирует. Нередко сложнейшие болезни в нашей стране вообще не излечивают», - отметил Артур Платонов в своем депутатском запросе в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что при обращении за помощью на разных уровнях дружно кивают в сторону приказа министра здравоохранения от 5 августа 2021 года «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)», заявляя, что тот или иной необходимый препарат просто не входит в данный перечень.

«И что тогда делать родителям? Смириться и покорно наблюдать, как ребенок умирает? Также справедливо указывают, что дело не столько в определенных заболеваниях, их классификации, сколько в невозможности вылечить ту или иную болезнь из-за чрезмерной стоимости лекарств. В настоящее время нередки случаи, когда работники системы здравоохранения направляют родителей в Общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына», тем самым откровенно перекладывая ответственность за жизнь и здоровье граждан. Видимо, забывая, что одним из условий создания фонда является оказание благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта», - добавил Артур Платонов.

По мнению депутата, системная работа Министерством здравоохранения в полном объёме не проводится. Существующие программы, их параметры, вероятно, нуждаются в пересмотре, так как с каждым месяцем число обращений граждан растет.

«Фактически происходит разделение людей по социальному признаку: если у семьи нет средств, их ребенок обречен? Это так? Растянутая на месяцы и годы трагедия, в которой государство - сторонний наблюдатель, статист? Практически на все обращения люди получают отписки, как, например, Аскар Баймулдин, обратившийся в «Портрете недели» от имени всех родителей, которые вместе с детьми ждут помощи. Необходимое его маленькому сыну лекарство очень дорого, таких средств у семьи нет. В присланном чиновниками ответе отцу сухо сообщается, что данного препарата в списках нет. А если не согласен, может оспорить ответ в установленном законом порядке. А болезнь в это время бюрократических разбирательств подождет? И так происходит регулярно. Уважаемый Ералы Лукпанович, просим Вас уделить особое внимание проблеме будущего наших детей, создать условия для масштабно системного лечения тяжелых заболеваний у нас в стране, полного обеспечения всеми необходимыми препаратами. Если же мы не в состоянии излечить наших граждан у себя, создать условия для помощи им за рубежом», - заключил Артур Платонов.

Премьер-министр РК   Мажилис   Здравоохранение  
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