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Обеспечить стабильность поставок электроэнергии из соседних стран поручено Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
18 Октября 2022, 10:29
Обеспечить стабильность поставок электроэнергии из соседних стран поручено Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65 %. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80 %. Поэтому необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что для обеспечения стабильного роста экономики нам потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.

«Как видите, перед нами стоят непростые задачи, но ресурсы у нас имеются. Это и пригодная территория для развития возобновляемой энергетики, и богатые запасы ископаемых, планы по развитию атомной энергетики», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр пояснил, что на сегодняшний день дефицит электрической мощности решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран.

«Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» до конца года надо провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии. Второе. Министерству энергетики необходимо принять меры по увеличению маневренных мощностей, которые требуются в период пиковых нагрузок. Третье. Министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и Фонду «Самрук-Казына» необходимо до конца октября внести конкретные механизмы реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции». Четвертое. Министерству энергетики принять меры по поэтапному установлению «справедливых тарифов» на электрическую и тепловую энергию. Пятое. С учетом мирового опыта необходимо разработать и внедрять технологии по снижению выбросов и их утилизации на угольных электростанциях», - резюмировал Алхан Смаилов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Энергетика   Минэнерго РК   Алихан Смаилов  
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