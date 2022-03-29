Обеспечить стабильность перевозок в Европу по альтернативным маршрутам поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить стабильность перевозок в Европу по альтернативным маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Железнодорожная инфраструктура столкнулась с некоторыми «узкими» местами, которые необходимо решать за счет модернизации и строительства. На фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации, а также недопущения снижения транзита и грузоперевозок в Европу, выработаны альтернативные маршруты», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, сейчас идет работа по перенаправлению грузопотока через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий через Азербайджан и Грузию.

«Были достигнуты договоренности по созданию совместного предприятия, что позволит установить единые тарифы для отечественных грузоотправителей. Поручаю Министерству индустрии совместно с национальной компанией «КТЖ» обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принятие конкурентоспособного унифицированного тарифа для казахстанского бизнес-сообщества», - заключил Премьер.