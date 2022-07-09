9 Июля 2022 08:23

Обеспечить сельских жителей лекарствами намерен Минздрав Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По статистическим данным почти 40 % казахстанцев живут в селах, при этом в каждом третьем населенном пункте отсутствуют аптеки. Для исправления ситуации и обеспечения сельского населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, Министерство здравоохранения РК инициировало внесение изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по улучшению инфраструктуры здравоохранения и повышению уровня доступности медикаментов в отдаленных сельских населенных пунктах и объектах сельского здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Главой государства подписан закон, предусматривающий принятие дополнительных мер для улучшения качества жизни граждан с инвалидностью, где учтены внесенные изменения в Кодекс.

​Министерством при разработке проекта изменений и дополнений в Кодекс учтены потребности сельских жителей, вынужденных обращаться в районные центры для закупа препаратов.

​Внесенные изменения в Кодекс повысят доступность сельчан к лекарственному обеспечению и снизят затраты, связанные с необходимостью ехать в крупные населенные пункты для их покупки.

​Кроме того, в целях реализации государственной политики по лекарственному обеспечению сельского населения, Министерством здравоохранения, местными исполнительными и другими заинтересованными государственными органами будут приняты дальнейшие меры по совершенствованию лекарственной политики.