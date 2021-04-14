Обеспечить разработку НПА для бесплатного посещения детьми спортивных секций требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить незамедлительную разработку и принятие нормативных правовых актов, предусматривающих бесплатное посещение детьми спортивных секций требуют депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручено обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Спорт всегда был и остаётся не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, но и силой, объединяющей людей. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь каждого казахстанца, в том числе сформировался малоподвижный образ жизни населения, который имеет негативные последствия. Сегодня согласно статистическим данным переболели и выздоровели 237 тысяч 446 человек. Всем им нужна реабилитация, в том числе укрепление физического здоровья», - сказала мажилисмен Вера Ким, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что главной задачей государства в развитии массового спорта, популяризации его среди населения является вопрос доступности массового спорта для людей всех возрастов и возможностей. Но видимые результаты свидетельствуют, что работа не осуществляется должным образом.

В этой связи, депутатами внесены поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, физической культуры и спорта» подписанный Главой государства 30 декабря 2020 года.

Данным законом предусматривается введение государственного спортивного и творческого заказа для детей. Эти нормы вступают в силу с 1 мая 2021 года. Реализация этих нововведений позволяет бесплатное посещение детьми спортивных секций и творческих кружков.

Для того чтобы данные нормы вступили в силу и начали работать, требуется принятие ряда нормативных правовых актов. В первую очередь, речь идет о:

- Правилах размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирование;

- Правилах подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и юношества;

- Методике подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа;

- Правилах определения рейтинга спортивных секций для детей и юношества;

Аналогичные правила должны быть приняты и в реализации государственного творческого заказа.

«Вместе с тем, к сожалению, в настоящее время до сих пор не приняты данные нормативные правовые акты, хотя прошло уже 3,5 месяца. Депутаты Мажилиса Парламента от фракции партии «Nur Otan» крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Во избежание срывов исполнения поручения Главы государства, Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана по активному вовлечению населения в занятие физической культурой и спортом, в первую очередь детей, а также открытие спортивных секций и возобновление деятельности детских кружков, Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», раздела «Спорт для всех», считают необходимым:

- Пояснить, почему до сих пор не разработаны соответствующие НПА?

- Обеспечить незамедлительную разработку и принятие данных актов.

- Организовать информационно-разъяснительную работу по реализации законодательных нововведений в части расширения возможностей населения, в том числе с социально-уязвимыми слоями населения по обеспечению доступности к занятию спортом.