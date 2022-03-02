Обеспечить приток новых людей в общественные советы призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканские общественные советы при министерствах демонстрируют нулевую активность в социальных сетях. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Вам известно, 2 ноября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «Об общественных советах». Согласно вышеуказанному закону, общественные советы– консультативно совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами, центральными исполнительными органами, а также органами местного государственного управления на республиканском и местном уровне, и обладающие автономностью и самостоятельностью», - сказал Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос в адрес министра информации и общественного развития РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что целью деятельности общественных советов является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам. То есть, по сути, Советы являются площадкой для диалога между государством и народом. Это орган, который призван повысить прозрачность принятия государственных решений. Более того, общественные советы играют важную роль в повышении эффективности использования бюджетных средств, качества государственных услуг и в борьбе с коррупцией.

В настоящее время в стране осуществляют деятельность 251 общественный совет как на местном, так и на республиканском уровнях.

«Однако республиканские общественные советы при министерствах демонстрируют нулевую активность в социальных сетях. Последние события в стране наглядно показали, что на сегодняшний день общественные советы обладают лишь формальными функциями. Такую действительность необходимо срочно менять. В работе Советов должны принимать участие люди с активной гражданской позицией, с качественным пониманием специфики работы органов власти, которые бы помогли им организовать эффективную площадку взаимодействия конкретных министерств с гражданским обществом, экспертным сообществом, чтобы сделать принимаемые государством решения более современными», - заявил Жамбыл Ахметбеков.

Было отмечено, что на уровне министерств в самое короткое время необходимо создать проект по координации выборов в общественные советы на всех уровнях, обеспечить приток новых людей с независимым и экспертным мнением во все без исключения советы.

«Общий посыл для всех общественных советов очень простой и даже жесткий: надо кардинально менять свою работу, надо переходить от общественной бюрократии к реально эффективной работе», добавил Жамбыл Ахметбеков.

По мнению депутатов фракции НПК, в понимании современного общества, с помощью логотипов, плакатов и форумов уже не получится добиться модернизации сознания, нужен более углубленный подход с использованием интернета и новых технологий.