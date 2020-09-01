Обеспечить полный охват детей дошкольным воспитанием к 2025 году поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужно решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу. Ставлю задачу к 2025 году обеспечить стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением. Строительством только государственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования», - сказал Президент, выступая с ежегодным Посланием.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, родители смогут выбрать любой детский сад или школу и расплатиться там ваучером от государства.

«Специалисты обоснованно утверждают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми. Это недопустимо. В связи с этим государство поддержит так называемые обычные школы. Это также поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования», - добавил Глава государства.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.