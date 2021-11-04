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    11:40, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Обеспечить полную ликвидацию стихийных свалок призывает Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил предложения по улучшению экоситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Заинтересованным госорганам и акиматам обеспечить своевременную реализацию мер и показателей Нацпроекта «Жасыл Казахстан» и Дорожных карт по улучшению экоситуации в регионах», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Во-вторых, министр попросил поручить акиматам обеспечить полную ликвидацию стихийных свалок, привести полигоны в соответствие экологическим и санитарным нормам, а также продолжить работу по переводу общественного транспорта на газ или электротранспорт.

    «Третье. Минэнерго совместно акиматами проработать вопрос подключения на газ или альтернативные источники энергии частного сектора и хозяйствующих субъектов в 10 наиболее загрязненных городах. Далее. Соответствующим госорганам усилить проведение техосмотра автомобилей и обеспечить контроль за качеством ГСМ», - заключил глава Минэкологии.


    Теги:
    Экология Минэкологии
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