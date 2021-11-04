Обеспечить полную ликвидацию стихийных свалок призывает Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил предложения по улучшению экоситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Заинтересованным госорганам и акиматам обеспечить своевременную реализацию мер и показателей Нацпроекта «Жасыл Казахстан» и Дорожных карт по улучшению экоситуации в регионах», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Во-вторых, министр попросил поручить акиматам обеспечить полную ликвидацию стихийных свалок, привести полигоны в соответствие экологическим и санитарным нормам, а также продолжить работу по переводу общественного транспорта на газ или электротранспорт.

«Третье. Минэнерго совместно акиматами проработать вопрос подключения на газ или альтернативные источники энергии частного сектора и хозяйствующих субъектов в 10 наиболее загрязненных городах. Далее. Соответствующим госорганам усилить проведение техосмотра автомобилей и обеспечить контроль за качеством ГСМ», - заключил глава Минэкологии.