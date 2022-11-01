Обеспечить первоклассников планшетами планируют в Казахстане

1 Ноября 2022, 12:36

1 Ноября 2022, 12:36

Обеспечить первоклассников планшетами планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил обеспечить первоклассников планшетами для решения нескольких проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве комплексной меры по решению проблемы «тяжелых рюкзаков», а также повышения уровня цифровизации в школах, предлагается использовать планшеты. Наше предложение – в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

Он перечислил основные преимущества предлагаемого механизма.

«Во-первых, при использовании сервисной модели, в отличии от прямого закупа снижается единовременная нагрузка на бюджет за счет распределения суммы контракта на 4 года, в течении которых ученик завершит обучение в начальных классах. Данная модель, уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу», - отметил министр.

Во-вторых, по его словам, в рамках сервисной модели помимо услуги по аренде планшетов, будут закупаться услуги по обеспечению мобильным интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов.

«В-третьих, немаловажным фактором является возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных онлайн-ресурсов. Самое главное, в целях снижения зависимости от зарубежного производства, данный механизм будет доступен лишь отечественным производителям», – добавил Багдат Мусин.













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