Обеспечить отечественный рынок качественным мясом птицы намерены в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инвестиционные проекты по развитию мясного птицеводства активно реализуют в Жамбылской области. Фермеры расширяют линейку продукции, строятся новые птицефабрики в Жамбылском и Байзакском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области идет поэтапное развитие птицеводства. На первом этапе в 2019 - 2021 годах четырьмя крупными птицефермами уже произведено 15,4 тыс. тонн мяса птицы. На втором этапе в 2021 - 2022 годах запущено два крупных кормоперерабатывающих предприятия стоимостью 4,9 млрд тенге. Это «Кордай жем» годовой мощностью 15 тыс. тонн кормов, с объемом инвестиций в 500 млн тенге, и «Алель Агро» годовой мощностью 96 тыс. тонн кормов, с объемом инвестиций в 4,4 млрд тенге. На третьем этапе обеспечено полное снабжение инкубаторами 252 предприятий, привлекаются инвестиции в объеме 2,5 млрд тенге. На четвертом этапе в 2024 году АО «Алель Агро» планируется открыть еще одно предприятие по переработке мяса птицы стоимостью 13,4 млрд тенге и годовой мощностью 70 тыс. тонн, при этом будет создано 700 новых рабочих мест», - рассказал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Как сообщалось ранее, алматинская компания построила в соответствии с современными требованиями в Жамбылском районе Жамбылской области, на территории бывшей мясомолочной фермы птицефабрику проектной стоимостью 1,2 млрд тенге. Модернизированный комплекс из 13 птичников располагается в Асинском сельском округе, примыкающем к областному центру - Таразу. Компания использует современное зарубежное оборудование и современные технологии выращивания птицы, получения качественного мяса. Проект, рассчитанный на три года, включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области.

В апреле 2023 года компания «Алель Агро» запустила в Байзакском районе завод по производству комбикормов стоимостью 4,4 млрд тенге и мощностью 96 тыс. тонн кормов в год. Ожидается, что завод, выйдя на полную мощность, полностью обеспечит внутренний рынок комбикормами,

Инвестиционные проекты по развитию птицеводства в регионе развивают и местные компании. Так, «Аулие-Ата Феникс» запустила предприятие мощностью 4 тысячи тонн продукции в год. Здесь запущены цеха по переработке отходов убоя и по производству мясокостной муки мощностью 2,5 тысячи тонн в год.

Производство яиц налажено также местной компанией «АСА DAMU», выделившей на строительство нового корпуса 200 млн тенге. На сегодняшний день здесь в сутки производится до 144 тысяч яиц, планируется нарастить суточную мощность до 216 тысяч яиц.

«В настоящее время в сфере сельского хозяйства Жамбылской области реализуются совместные проекты с некоторыми зарубежными компаниями. В регионе наряду с полеводством и животноводством есть большие возможности развивать птицеводство. В 2019 - 2021 годах четыре крупные птицефермы произвели 15,4 тысячи тонн мяса птицы, в 2022 году открылась птицефабрика акционерного общества «Алель Агро». Намечено открытие новых предприятий. К 2026 году планируется увеличить производство мяса птицы в регионе до 70 тысяч тонн. Ожидается, что таким образом будет решена проблема самообеспечения региона мясом птицы. Новый завод по производству комбикормов имеет большие перспективы. Развитие птицеводства даст значительный толчок укреплению социально-экономического положения региона», – сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на открытии предприятия, состоявшегося в рамках форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023».