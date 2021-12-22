Обеспечить непрерывную работу медицинской авиации для всех казахстанцев призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова обратилась с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Ералы Тугжанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со Статьей 29 Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на охрану здоровья и вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом. Право граждан на бесплатные услуги скорой медицинской помощи и переливание крови и ее компонентов являются экстренными и жизненно необходимыми и регламентированы Перечнем об оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672. Переливание крови проводится по медицинским показаниям и является жизненно необходимым, особенно при массивных кровопотерях во время проведения хирургических операций», - сказала Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, на самом деле все происходит по-другому. В частности, для пациентов, получающих лечение на платной основе в клинике, независимо в государственной или частной, при возникновении экстренных ситуаций, при кровопотерях центры крови отпускают кровь на платной основе.

«Ни один врач не может 100% гарантировать успешное проведение лечения или операции. При хирургических вмешательствах в организм человека, при проведении различных манипуляций и операций, даже при, казалось бы, банальном аппендиците могут возникнуть разные непредвиденные ситуации и осложнения, в том числе и кровопотери. Все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого отдельного больного, состояния его сосудов, органов, мышц, индивидуальной переносимости лекарственных препаратов, сопутствующих заболеваний и т.д. Какой-бы не был статус больного, кровопотеря – это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи – переливания крови бесплатно, и это гарантировано законом. Но при экстренной ситуации больному приходится покупать кровь и ее компоненты», - заявила депутат.

Согласно приведенным ею данным, за 9 месяцев 2021 года проведено всего 307 148 гемотранфузий, из них 4164 - платных, или 1,3%. Наибольшее количество платных гемотрансфузий в городах Алматы, Нур-Султан и Туркестанской области.

Стоимость эритроцитарной взвеси за 1 дозу - 37 248 тенге, 1 доза свежезамороженной плазмы - 47 000 тенге, 1 доза тромбомассы - 142 000 тенге и т.д. На одного пациента в сутки уходит минимально от 5 доз компонентов и больше в зависимости от состояния и тяжести больного. Это минимально от 300-500 тысяч тенге и выше.

«Бывают случаи, когда требуется непрерывное вливание. Количество доз и дней для проведения гемотрансфузии определяется только состоянием больного. В большинстве случаев сам пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств. Также остро вопрос стоит с обеспечением медицинской авиацией в конце года. В настоящее время медицинская авиация входит в общее финансирование скорой медицинской помощи. Объем финансирования на скорую медицинскую помощь рассчитывается по подушевому принципу, то есть по количеству прикрепленного населения (города, области)», - добавила она.

Медицинской авиацией за текущий год оказана помощь 3749 пациентам, что на 19% больше предыдущего периода.

В структуре причин вылетов службы медицинской авиации:

- акушерско-гинекологическая патология;

- патологии детского возраста;

- травмы и несчастные случаи;

- БСК и прочие заболевания.

Для решения выше указанных вопросов, депутат предлагает следующие меры:

- Обеспечить круглогодичный непрерывный режим работы медицинской авиации всем категориям граждан РК;

- Обеспечить гарантированное переливание крови и ее компонентов всем нуждающимся пациентам, независимо от статуса, на бесплатной основе.