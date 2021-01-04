Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Обеспечить населенные пункты Аккайынского района СКО питьевой водой намерена партия «Nur Otan»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Января 2021, 16:31
Обеспечить населенные пункты Аккайынского района СКО питьевой водой намерена партия «Nur Otan»

СМИРНОВО. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Геннадий Зенченко и кандидат в депутаты Северо-Казахстанского маслихата Ерлан Зикирин провели встречу с населением в Аккайынском районе. В ЦОНе села Смирново они рассказали жителям о том, что партия «Nur Otan» не просто обещает, а делает, передает МИА «Казинформ».

«В трудные времена пандемии в рамках акции «Biz birgemiz», инициированной Елбасы, Председателем партии Н.А. Назарбаевым, по 50 тысяч тенге в Аккайынском районе получили 359 человек, более 112 семей – продуктовые корзины. Это конкретные действия, направленные на благополучие граждан. Так было и будет», - заверил Геннадий Зенченко.

А в ходе акции «От двери к двери» кандидаты в депутаты призвали граждан прийти на выборы 10 января и проголосовать за главную, рабочую партию страны. Геннадий Зенченко рассказал, как изменится жизнь сельчан в предстоящие 5 лет.

«Основным источником водоснабжения жителей района является групповой водопровод. Партия «Nur Otan» планирует к 2025 году обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты района. Для этого партия «Nur Otan» будет способствовать реконструкции водоразводящих сетей водопровода в селах Полтавка, Добровольское, Кенжегалы, Коктерек, Смирново, поэтапному выполнению текущего ремонта сетей водоснабжения», - подчеркнул Геннадий Зенченко.

photo

Он добавил, что планируется подключение до 60% потребителей к центральному водоснабжению. В результате более 1,2 тысяч жителей сельских населенных пунктов получат доступ к качественному водоснабжению.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


Северо-Казахстанская область   Нур Отан   Выборы   Политические партии   Регионы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре